Благотворительный Фонд «Дети ДЦП» начал свою деятельность в 2004 году в городе Набережные Челны.

Основная цель Фонда – осуществление благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи детям-инвалидам с церебральным параличом, на ускорение решения их проблем, восстановление их здоровья и возвращения к полноценной жизни.

«Дети ДЦП» занимаются организацией лечения детей-инвалидов в соответствии с наиболее современными методами интенсивной нейрофизиологической реабилитации, информированием о возможных способах и методах лечения ДЦП и сопутствующих заболеваний, консультированием по вопросам реабилитации и лечения, содействует деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также в пропаганде здорового образа жизни, оказывают поддержку морально-психологического состояния детей-инвалидов и их родственников.

В 2019 году Фонд стал лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан.

Отличительной особенностью проекта является его долгосрочный системный мультидисциплинарный подход, комплексность, основанная на функциональных особенностях каждого ребенка.

За время существования проекта фондом было приобретено более 300 путевок, что дало возможность многим детям восстановить иммунитет, уменьшить процент соматических заболеваний поддержать динамику общих курсов реабилитации, улучшить психоэмоциональное состояние семей.

Официальный сайт Фонда: https://фонддетидцп.рф