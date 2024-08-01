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Благотворительный фонд «Чистые души» и «Авито» помогут больным детям
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Певица МакSим передала свой Mercedes-Benz Maybach благотворительному фонду «Чистые души» в качестве лота «Аукциона доброты» на Авито.
Аукцион стартовал 31 июля в 13:00 и проходит в онлайн-формате. Его итоги будут подведены 9 августа в 15:00.
Все вырученные в ходе аукциона средства будут направлены фондом на оплату дорогостоящих лекарств и исследований для детей с первичными иммунодефицитами, онкологическими заболеваниями и ДЦП.
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