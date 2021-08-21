Благотворительный фонд АПМ РФ передал 620 тыс. рублей садака медресе «Мухаммадия»

Благотворительный фонд Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ передал садака в размере 620 тысяч рублей медресе «Мухаммадия». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Делегацию во главе с президентом ассоциации Айдаром Шагимардановым в историческом комплексе «Мухаммадии» принял муфтий Татарстана, директор медресе Камиль хазрат Самигуллин.

Он выразил гостям искреннюю благодарность за благую инициативу и сообщил, что средства будут направлены на приобретение парт и учебников.

В завершение встречи муфтий провел для гостей экскурсию по обновленному зданию медресе.