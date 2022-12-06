Благотворительный детский фестиваль «Снежность» снова приходит в Альметьевск

ХIХ-й детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» для социально незащищенных детей и подростков пройдет в Альметьевске с 8 по 10 декабря по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя и мецената Андрея Комарова. Партнером фестиваля в Альметьевске стала Группа компаний «Римера». Все мероприятия фестиваля объединены общей темой – «Время добрых дел».

Фестиваль «Снежность» направлен на формирование культурных и духовных ценностей детей и подростков и за 19 лет своей истории успел стать долгожданным предновогодним событием. В этом году гости фестиваля смогут посетить более 46 спектаклей лучших театральных и музыкальных коллективов в 7 городах: Первоуральске, Екатеринбурге, Челябинске, Озерске, Альметьевске, и впервые – в Ижевске и Петропавловске-Камчатском.

В афише Альметьевска – спектакли в исполнении трех коллективов из различных регионов России: Московского театра кукол, Набережночелнинского татарского драматического театра и Ульяновского театра кукол. Кроме того, 8 декабря пройдет книжная ярмарка с участием ведущих детских издательств.

Формируя репертуар «Снежности», организаторы тщательно отбирают постановки для каждой из возрастных групп. Для юных зрителей подготовлены спектакли, которые превращают их первое знакомство с театром в незабываемое событие. Например, спектакль «Знаменитый Мойдодыр» Московского театра кукол по сказке Корнея Чуковского, который позволяет зрителям прожить вместе с главным героем захватывающее и поучительное приключение. Для подростков в афишу включена более серьезная постановка «Абугалисина» Набережночелнинского татарского драматического театра.

По доброй традиции фестиваля состоится выездной показ спектакля «Знаменитый Мойдодыр» специально для воспитанников ГБОУ «Альметьевская школа №19 для детей с ОВЗ».

Фестиваль «Снежность» пройдет в Альметьевском государственном драматическом театре. Более подробно с программой фестиваля «Снежность» можно ознакомиться на сайте www.snegnost.ru.