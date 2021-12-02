Благотворительные показы фильмов пройдут в более чем 20 районах Татарстана

К Декаде инвалидов ГБУК «Татаркино» организует масштабный цикл кинопоказов, которые затронут около 20 районов Татарстана.

«Этими мероприятиями нам бы хотелось подтянуть широкий спектр инвалидных организаций. В связи с ковидными ограничениями, все сеансы пройдут при 50-процентной заполняемости зала. Для того, чтобы мы смогли соблюсти меры предосторожности, мы предлагаем зрителям пройти бесплатную регистрацию на сайте, чтобы оставить за собой место в зале», – рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Благотворительные показы будут ориентированы как на детей, так и на взрослых, и пройдут в Рыбной Слободе, Пестречинском, Верхнеуслонском, Кукморском, Тетюшском и других районах Татарстана.

К демонстрации запланирован широкий спектр фильмов, в числе которых «Айсылу. Фильм», «Куктау», мультфильм «Фиксики: Большой секрет», а также «Будьте же счастливы». В рамках показа последнего будут также организованы творческие встречи с режиссером картины Натальей Топал.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.