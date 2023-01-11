Благотворительные фонды «Закят» ДУМ РТ и «Ярдам-Помощь» подарили мобилизованным авто

фото: ДУМ РТ

Современный отечественной внедорожник «Нива» подарили мобилизованным из Татарстана благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ и Общенациональный благотворительный фонд «Ярдам – Помощь».

Ключи от автомобиля передали Руслану хазрату Агмалову, который в ближайшие дни планирует отправку в зону СВО в качестве полкового имама.

О потребностях военнослужащих, а именно об автомобиле, Руслан хазрат рассказал на встрече с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным 1 декабря 2022 года. Машина нужна для доставки продовольствия и медикаментов в разные пункты сбора солдат, а также для передвижения священнослужителя.

Во внедорожник загрузили 200 банок тушенки, наборы сухих пайков, 3 коробки с предметами первой медицинской помощи, личной гигиены и бытовой химией, 20 кг меда.