Благотворительные фонды могут быстро организовать прием пожертвований с Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, помогает благотворительным фондам организовать упрощенный вариант приема пожертвований — по свободным реквизитам. Для этого не надо заключать договор между кредитной организацией и благотворительным фондом. Такой сценарий позволяет настроить прием благотворительных платежей в свой адрес всего за три дня. Упрощенное подключение выбирают 60% организаций — партнеров Tele2.

Tele2 внедрила уникальный подход к организации приема пожертвований. Он реализован через НКО «Элексир», которая проверяет благотворительный фонд по данным из открытых источников. Это занимает не более трех рабочих дней. Технологическое взаимодействие между участниками расчетов осуществляет процессинговый центр НКО — ТЕКО. Компания направляет реестр успешных платежей в сторону благотворительного фонда по поручению НКО.

Это кардинально отличается от стандартного взаимодействия между фондами и кредитными организациями, которое требует заключения договора. В этом случае фонд сам собирает документы для проверки на стороне кредитной организации. На подключение к приему пожертвований может потребоваться от двух недель до одного месяца.

При работе по стандартной схеме с договором общая комиссия за проведение перевода составляет 8%, которые взимаются за счет благотворительного фонда. Таким образом, фонд получает 92% от суммы пожертвования. При работе по «свободным реквизитам» комиссия (8% плюс 10 рублей) взимается сверх суммы пожертвования, о чем Tele2 уведомляет клиента. В данном случае до фонда дойдут 100% суммы пожертвования.

Tele2 использует оба сценария взаимодействия при работе с фондами. В последнее время более 60% организаций-партнеров Tele2 выбирают упрощенное подключение к приему пожертвований: 75 по «свободным реквизитам» против 45 по стандартной схеме. Это, в частности, «РУСФОНД», «Дорога жизни», «Подари жизнь», «Память поколений», «Помоги спасти жизнь», «Подсолнух».

Директор департамента по финансовым средствам Tele2 Илларион Яловенко прокомментировал этот тренд: «Пожертвования составляют значительную долю финансирования любого благотворительного фонда. Наша задача как мобильного оператора сделать этот процесс максимально удобным для клиентов и самих организаций. Уникальный способ взаимодействия с фондами позволяет начать сбор пожертвований на их нужды без каких-либо промедлений. Ведь время критически важно для спасения жизни или решения социальной проблемы. При выборе упрощенного сценария представителям благотворительных фондов не нужно привлекать ресурсы юристов и технических специалистов. Это избавляет их от необходимости собирать большой комплект документов и тратить ресурсы на проверку кредитной организацией».

Исполнительный директор фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова в свою очередь заметила: «Мы благодарны Tele2 за сотрудничество и высокий уровень сервиса. Организовать прием пожертвований по свободным реквизитам было просто и быстро, а ежедневная аналитика помогает в оценке объема пожертвований, что очень важно в работе фонда».

Tele2 эффективно сотрудничает с благотворительными фондами в организации приема благотворительных платежей абонентов. По данным компании за I квартал 2022 года, около 80% всех пожертвований приходится на благотворительные фонды, собирающие деньги на лечение и помощь детям. Более 7% собирают организации, которые помогают и детям, и взрослым. Еще 6,1% — пожертвования в пользу незащищенных слоев населения. Хосписы и организации, помогающие онкобольным, получают 2,7% и 1,1% соответственно.

Самая многочисленная группа жертвователей — абоненты Tele2 в возрасте от 40–50 лет. Женщины перечисляют средства чаще мужчин — 67% против 33%.

В региональном срезе по объему пожертвованных средств лидирует Москва, на которую приходится 11%. На втором месте — Нижний Новгород с долей в 6%. На третьем месте — Челябинск с результатом 5,9%. Северная столица занимает четвертое место по объему пожертвований — на Санкт-Петербург приходится 5,5%. Последнее место в пятерке лидеров у Иркутска (4,5%).