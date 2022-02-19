Благотворительной фонд «Art-линия» передал казанскому хоспису рояль

По итогам акции «Дети помогают детям» были собраны средства, на которые был куплен и передан казанскому хоспису рояль. В Москве был проведен благотворительный концерт, где дети из Татарстана читали стихи поэта Мусы Джалиля. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила внучка поэта Татьяна Малышева-Джалиль.

«Дети фонда „Art-линия“ провели концерт в Москве осенью. Общими усилиями они заработали 450 тыс. рублей, на который был куплен рояль. Сегодня мы передадим документы, а сам инструмент уже две недели находится в казанском хосписе», — сообщила собеседник.

По ее словам, подобный благотворительный концерт они проводили и в самом хосписе, но тогда там был только маленький синтезатор, после чего дети поставили себе цель заработать на настоящий рояль для учреждения.

Церемония передачи прошла на гала-концерте первого международного фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля в большом концертном зале имени Сайдашева в Казани.

«У меня нет слов, чтобы выразить благодарность. Становится все больше и больше людей, которые от чистого сердца помогают пациентам хосписа. У нас была мечта, чтобы у нас появился настоящий красивый рояль, чтобы для наших пациентов играли музыку», — поделился основатель казанского хосписа Владимир Вавилов.

Также ему подарили картину, где изображен лев на фоне казанского Кремля.