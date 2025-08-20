news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 16:03

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» прошла в Минземимуществе РТ

Читайте нас в
Телеграм
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» прошла в Минземимуществе РТ
Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

В Министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана состоялась ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В этом году к ней присоединился ветеран специальной военной операции Рустем Сабиров, наставником которого по программе «Батырлар. Герои Татарстана» является руководитель ведомства Азат Кадыров, сообщает пресс-служба министерства.

На этот раз помощь была оказана семилетней девочке с ограниченными возможностями здоровья Нике Трофимычевой из многодетной семьи. Ранее коллектив Минземимущества РТ исполнил ее просьбу в рамках всероссийской новогодней акции «Елка желаний» и подарил ей домашнюю складную реабилитационную дорожку.

В торжественной обстановке Азат Кадыров вручил будущим первоклассникам яркие ранцы, укомплектованные всем необходимым для успешного начала учебного года. Каждый портфель содержал тетради, ручки, карандаши, альбомы для рисования и другие школьные принадлежности.

Ветеран спецоперации Рустем Сабиров поздравил первоклассников с наступлением нового важного этапа в жизни и попросил нарисовать рисунки для бойцов. По его словам, такие послания детей из родного Татарстана всегда помогали ему и его товарищам поддерживать боевой дух.

После официальной части для детей провели экскурсию по стадиону «Ак Барс Арена», где они смогли попробовать себя в роли футболистов и выйти на поле с мячом.

#акция Помоги собраться в школу #минземимущество рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025