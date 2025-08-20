Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» прошла в Минземимуществе РТ

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

В Министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана состоялась ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В этом году к ней присоединился ветеран специальной военной операции Рустем Сабиров, наставником которого по программе «Батырлар. Герои Татарстана» является руководитель ведомства Азат Кадыров, сообщает пресс-служба министерства.

На этот раз помощь была оказана семилетней девочке с ограниченными возможностями здоровья Нике Трофимычевой из многодетной семьи. Ранее коллектив Минземимущества РТ исполнил ее просьбу в рамках всероссийской новогодней акции «Елка желаний» и подарил ей домашнюю складную реабилитационную дорожку.

В торжественной обстановке Азат Кадыров вручил будущим первоклассникам яркие ранцы, укомплектованные всем необходимым для успешного начала учебного года. Каждый портфель содержал тетради, ручки, карандаши, альбомы для рисования и другие школьные принадлежности.

Ветеран спецоперации Рустем Сабиров поздравил первоклассников с наступлением нового важного этапа в жизни и попросил нарисовать рисунки для бойцов. По его словам, такие послания детей из родного Татарстана всегда помогали ему и его товарищам поддерживать боевой дух.

После официальной части для детей провели экскурсию по стадиону «Ак Барс Арена», где они смогли попробовать себя в роли футболистов и выйти на поле с мячом.