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24 октября 2021  16:59

Благотворители помогли обновить мечеть в Нурлатском районе

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Большие изменения произошли в мечети села Тюрнясево. Обновить здание храма помогли мусульмане села и местный спонсор, пишет «Нурлат-информ».

 

Фото: © предоставлено «Нурлат-информом»

В мечети заменили окна, двери, перекрыли кровлю, помещение обшили, утеплили снаружи. Поддержка нефтяников пригодилась при строительстве подсобного помещения.

«На ремонтные работы было израсходовано более 500 тысяч благотворительных денег, которые были пожертвованы за последние несколько лет», – сказал глава Тюрнясевского сельского поселения Сергей Белов.
 

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