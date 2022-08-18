Благотворители из Татарстана помогут собраться в школу детям Донбасса

Акция «Собери ребенка в школу» проходит в Татарстане в эти дни. Участие в ней принимают активисты «Единой России» и депутаты всех уровней. Об этом сообщила координатор партийного проекта «Новая школа» в республике Асия Тимирясова.

«Ежегодно в рамках акции адресную помощь получают порядка 20 тысяч детей, нуждающихся в поддержке. Участие в акции крупных промышленных предприятий и агрохолдингов, министерств и ведомств, муниципалитетов и благотворительных организаций нашей Республики уже стало доброй традицией. Их руководители в преддверии нового учебного года не только оказывают помощь будущим школьникам, но и организуют для них культурно-познавательные мероприятия. Благотворители и гражданские активисты из Татарстана помогут и детям из освобожденных районов Донбасса. Для каждого из ребят, нуждающихся в нашей помощи, уже подготовлены хорошие наборы для учебных занятий и детского творчества», — отметила Тимирясова.

В целом «Единая Россия» в этом году помогла подготовить к 1 сентября уже более 50 тыс. российских школьников. Помощь получают дети из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране.

«Акция „Собери ребенка в школу“ стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки», — сообщила координатор партийного проекта «Новая школа», первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Участниками становятся депутаты, представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приемных партии, в ее региональных и местных отделениях, волонтерских центрах — таких в регионах России открыто уже более 4 тысяч.