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«Благословен, кто в пути»: в галерее «Хазинэ» откроется выставка Ирека Мусина
В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, 7 июня откроется выставка казанского живописца Ирика Мусина. Галерея представит жанровые произведения художника на национальную тематику.
«В день вернисажа в двух залах посетители увидят около 40 масштабных полотен и, собственно, художника, что само по себе тоже – целое событие. Ирик Мусин – человек закрытый, интроверт», – рассказали «Татар-Информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.
Церемония открытия начнется в 16:00, посетить ее могут свободно все желающие.
Художник, отметим, состоит в Союзе художников России и Татарстана, объединении «Альянс Современного Искусства», Творческом союзе художников России и Международной федерации художников, а родился Ирик Мусин в Казахстане – в городе Петропавловске. Живописное ремесло он осваивал в Набережночелнинском училище искусств (окончил в 1991 году), какое-то время жил в сельской местности, чтобы впитать атмосферу и народный дух.
Ирик Мусин много участвовал в региональных, республиканских, международных и зарубежных выставках, так что его картины есть в фондах Государственного музея Синьяна (Китай), Российского дома науки и культуры Берлина, Музеев ИЗО в Тюмени и Саранске, в Национальном культурном центре «Казань», Альметьевском филиале Музея ИЗО Татарстана имени Стефановского и в Музее современного этноискусства Елабужского музея-заповедника.
Выставку «Благословен, кто в пути» можно будет увидеть в галерее «Хазинэ» до 28 июля.
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