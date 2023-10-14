«Благое и востребованное дело»: Фарид Мухаметшин оценил работу сельхозярмарок в Казани

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня посетил сельскохозяйственную ярмарку на площадке по улице Ленинградская в Казани. Его сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Глава парламента обошел торговые ряды, пообщался с покупателями и продавцами, поинтересовался, как идет торговля, а также ознакомился с ценами и ассортиментом представленной продукции, оценил ее качество.

«Я очень порадовался – приехал в семь утра, и уже столько людей. Сельскохозяйственные ярмарки в нашей республике стали доброй традицией, и жители к этому привыкли. Самую свежую, самую востребованную продукцию, все, что производится в наших климатических условиях, можно приобрести на ярмарках. И достаточно доступные цены. Все поставлено на хороший организационный уровень», – поделился впечатлениями Мухаметшин.

По его словам, ярмарки всегда были не только площадкой, где можно приобрести фермерскую продукцию, но и местом встречи и общения.

«Мне один пожилой человек сказал: “Я прихожу сюда, конечно, чтобы что-то купить, но самое главное – я вижу своих знакомых, мы здесь общаемся, радуемся тому, что живы-здоровы”. Люди довольны. Я спросил, чего не хватает. Они говорят: “Все, что нам надо, мы на ярмарках находим”. Пусть это место таким и останется», – подчеркнул Председатель Госсовета.

Он напомнил, что сельскохозяйственные ярмарки проходят не только в Казани, но и других крупных городах республики – в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске. «Это правильный подход. Мы будем поддерживать. Думаю, что это благое и востребованное дело», – заявил Мухаметшин.

Глава Минсельхозпрода добавил, что сегодня организована уже шестая по счету ярмарка. В этом году осенние сельхозярмарки начали работу 9 сентября и продлятся до 23 декабря.

«Представлен весь ассортимент продукции. Прошли, посмотрели – все есть. Молоко, сахар, картофель, овощи в достаточном количестве. Все торговые площадки по ассортименту практически одинаковые. По запросам и потребностям жителей мы завозим продукцию, которой не хватает», – рассказал он.

Зяббаров отметил, что на ярмарках установлены рекомендованные министерством цены. На различные виды продукции они ниже на 5–30%, чем в магазинах. У производителей есть возможность продавать продукты и товары первой необходимости более дешево за счет субсидирования из бюджета республики их транспортных расходов, пояснил министр.

На прошедших ярмарках большой спрос у горожан был на мясо говядины, молоко и яблоки. Поэтому в эту субботу ассортимент усилили такой продукцией, сообщил он. «Сегодня здесь очередь была на яблоки на двух точках и на куриные яйца», – заметил глава Минсельхозпрода.

В Казани ярмарки проходят на 15 площадках каждую субботу с шести утра. Свою продукцию представляют 22 муниципальных района и 18 организаций агропромышленного комплекса Татарстана. На площадках регулярно проверяют ветеринарно-санитарные условия и обеспечивают охрану общественного порядка.