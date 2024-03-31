«Благое дело»: жители кукморской деревни Аш-Бузи ежедневно проводят ифтары

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Каждый день все желающие приходят в мечеть деревни Аш-Бузи Кукморского района Татарстана на вечернюю молитву. Мечеть благодаря пожертвованиям проводит здесь ифтары.

Рамадан — долгожданный месяц мусульманского календаря. Каждый год многие люди с нетерпением ждут этого события. В этом году священный месяц начался 11 марта, а завершится он 9 апреля.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Пост — это тайное поклонение и связь между Аллахом и человеком. Поэтому если в другие месяцы человек за свои благие деяния может заработать от одного до 10 савабов, то в месяц Рамадан их число может достичь до 700 и больше», — говорит имам-хатиб деревни Аш-Бузи Мансур Тимеров.

В местной мечети ифтары стараются проводить практически каждый день. Для этого здесь есть специальное место: отремонтирован подвал, где оборудовано место для проведения трапез и различных религиозных мероприятий. По словам Миннегуль Хабриевой, любой желающий, а также сама мечеть благодаря пожертвованиям проводит здесь ифтары.

«Слава Богу, людей, желающих оказать помощь, очень много. Основную еду мы готовим сами, также женщины приходят помогать. Многие дают милостыню в виде денег и мяса. Потом на эти средства мечеть старается проводить ифтары», — пояснила абыстай деревни Аш-Бузи Миннегуль Хабриева.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Каждый день все желающие приходят на вечернюю молитву. Имам-хатиб мечети отметил, что здесь могут собраться от 30 до 100 человек. После вечерней молитвы мусульмане спускаются на ифтар.

«Жители нашей деревни читают пятикратный намаз. Также многие стараются держать пост. И молодежь, и дети, и люди старшего возраста активно ходят в мечеть читать молитвы», — рассказал житель деревни Аш-Бузи Мухлисулла Курбангалиев.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Я держу пост уже третий день вместе со всей семьей. Для меня это не сложно. Во время сухура обычно кушаем яйцо», — поделилась жительница деревни Аш-Бузи Диляра Шагиева.

У мусульман считается, что Рамадан — это месяц духовного очищения и избавления от всех грехов. А ифтары и вечерние молитвы — еще одна прекрасная возможность собраться с родными и друзьями.

Мусульманский пост устанавливается по лунному календарю, поэтому ежегодно его даты меняются. В 2024 году он начался 11 марта. Продлится же Рамадан до 9 апреля.

Фото предоставлено Адилей Шакировой