«Благодарю Бога за болезнь»: история любви и пересадки почек пациентов РКБ Татарстана

У Артура и Динары Мухамаевых три пересадки почки на двоих. Они познакомились, когда готовились к первой трансплантации. Уже вместе им пришлось пережить тяжелое отторжение органа у одного из них. Как два любящих сердца нашли друг друга в отделении пересадки почки Республиканской клинической больницы – в истории «Татар-информа».

У Артура и Динары Мухамаевых три пересадки почки на двоих Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Стоило заболеть, чтобы встретить любовь»

Судьбы Артура и Динары связала, как это ни странно звучит, болезнь почек.

«Стоило заболеть, чтобы встретить такого человека. За свою болезнь я благодарю бога. Благодаря ей я узнала, что столько добрых людей нас окружает, познакомилась с супругом», – призналась в беседе с агентством Динара Мухамаева.

Сейчас у них одна фамилия и шесть почек на двоих. У них общее любимое дело – своя звукозаписывающая студия. Он пишет музыку, она – стихи. Но это сейчас все спокойно и гладко, без тяжелых испытаний не обошлось.

Началось все в отделении пересадки почки Республиканской клинической больницы, а точнее, в чате, который в 2017 году создали Артур с другом – туда добавляли людей, которые уже перенесли пересадку или готовятся к ней. Там участники поддерживали друг друга.

Самому Артуру пересадку сделали в 2016 году в Республиканской клинической больнице. С детства он болел пиелонефритом, но не придавал этому особого значения. Серьезные проблемы начались, когда ему исполнилось 25, врачи поставили его перед страшным фактом – его почки отказывают. У Артура редкая четвертая группа крови. Почку для пересадки ему отдала мама. Операция прошла успешно, орган прижился.

У Динары проблемы со здоровьем начались в 23 года. После долгих обследований вердикт врачей – почки отказывают. Ей необходим был гемодиализ – кровь прогоняют через аппарат, который ее очищает. Динара ждала свою пересадку три с половиной года, подходящий ей орган все никак не находился. Операцию провели в 2014-м в РКБ.

Артур и Динара сначала общались в чате в основном на медицинские темы, потом перешли в личные сообщения. Сегодня оба признаются, что флер романтики окутывал их общение с самого начала.

Обоим тогда было по 30 лет. По словам Динары, оба уже точно знали, чего хотят от отношений.

«Я из Челнов, Динара из Альметьевска. Когда я к ней приехал спустя месяц после знакомства, познакомился с семьей, с родными, то понял, что это мой человек», – рассказал Артур.

По словам Динары, с самого первого визита Артура к ним ее мама была в восторге от него. На пятый месяц общения они решили пожениться.

Гемодиализ – постоянная, выматывающая но жизненно необходимая процедура Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пересаженная почка начала отторгаться

Семейная жизнь шла своим чередом: вместе по часам принимали лекарства, записывали музыку. А спустя два с половиной года после трансплантации почка Артура снова начала отказывать: первое, второе, третье отторжение… Прогноз врачей был неутешительным, орган переставала работать. У мужчины случилось внутреннее кровотечение, которое сопровождалось ужасными болями.

«Был очень большой страх, но показывать его мужу было нельзя. Доктора тогда и меня поддерживали, и его жизнь спасали. Он, глядя на меня, боролся», – рассказала Динара.

Терапевт-нефролог отделения пересадки почки РКБ Ксения Ситкина подтвердила, что пациент был очень тяжелый, лежал в реанимации. Вся команда отделения пересадки почки помнит, как Динара не отходила от постели Артура ни на шаг. Стойко переживала вместе с ним всю боль, которую он испытывал, и упорно помогала с ней справляться.

«К сожалению, у Артура было агрессивное основное аутоиммунное заболевание. Почка подверглась массивной атаке собственного организма, и поэтому пошли осложнения, которые привели к трансплантэктомии. Всегда жалко, когда родственная трансплантация заканчивается достаточно быстро», – объяснила Ксения Ситкина.

Все три почки Артура не работали. Он вновь был вынужден вернуться к гемодиализу – постоянной, выматывающей, но жизненно необходимой процедуре.

Артур нашел силы вновь встать на очередь на пересадку только спустя год после случившегося.

«В повторной постановке в лист ожидания два немаловажных фактора, первое – это состояние здоровья на тот момент, когда он вернулся повторно на диализ. Все пациенты понимают, что им надо держать руку на пульсе в плане своего состояния. И второе – это психологическая готовность к повторной операции. Некоторые пациенты, к сожалению, боятся повторения ситуации, которая с ними произошла», – отметила терапевт-нефролог.

Ксения Ситкина: «Всегда жалко, когда родственная трансплантация заканчивается достаточно быстро» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В 2020 году его вызвали, но, видимо, морально он не был готов, отказался, просто не поехал. Сказал: "Боюсь"», – вспоминает супруга.

К слову, подходящего органа почечники могут ждать в течение трех-четырех лет. Все это время они живут благодаря гемодиализу.

«Я старался не думать об этом. Положился на волю божью: позовут – позовут, нет – нет. Но позвали», – рассказал Артур.

Приглашения поступили в мае и июне 2022 года, тогда мужчина уже был готов к пересадке, но что-то не клеилось – обе почки по иммунологическому анализу лучше подошли другим пациентам. Третий звонок поступил месяц назад – в июле.

«Мы в лесу были в Альметьевске, ягоды собирали. За три часа домой приехали, причем надо было в деревню заехать, взять сумку. Но мы успели», – рассказал Артур.

А дальше началась работа иммунологов – анализы, сверки и другие медицинские манипуляции. Врачи тщательно проверяли, подойдет ли орган и готов ли Артур к операции. По собственному признанию, Динара подумала тогда, не зря говорят, что Бог любит Троицу, – операция обязательно состоится и пройдет удачно.

Почку пересадили. Орган, который пересаживали в 2016 году, удалили.

«Второй трансплантат расположили на другой стороне, из-за наличия рубцов было анатомически трудно пересадить на то же место. Технически труднее и для врачей, так приживаемость лучше», – рассказал хирург-уролог отделения пересадки почки РКБ Анвар Амиров.

Такие операции длительные и сложные, идут не меньше четырех часов.

«Но это только полдела, ведь потом нужно этого пациента выходить», – признается доктор.

Анвар Амиров: «Второй трансплантат расположили на другой стороне, из-за наличия рубцов было анатомически трудно пересадить на то же место» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Скучаем друг по другу, находясь в одной квартире»

Сейчас супруги продолжают творить, чаще всего пишут песни для звезд татарской эстрады.

«У нас очень теплые отношения. Мы расстаемся только тогда, когда я, к примеру, ложусь на профилактику или он куда-то уезжает. Мы целыми днями вместе – 24 часа. У нас домашняя студия, за стеной он работает, на другой стороне – я. На кухне видимся», – рассказала женщина.

«Успеваем соскучиться», – добавил Артур.

«Стоило заболеть, чтобы встретить такого человека. За свою болезнь я благодарю Бога. Благодаря болезни я узнала, что столько добрых людей нас окружает. Познакомилась с супругом. У нас самые замечательные доктора, самые отзывчивые и добрые. В любой момент звони – они помогут», – поделилась женщина.

В этом году в РКБ пересадили уже 43 почки. Как знать, возможно, и кто-то из этих пациентов вместе с новым органом и новой жизнью обретет счастье и любовь, как наши герои.