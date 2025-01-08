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Благодаря юристам Госюрбюро жена погибшего бойца СВО добилась выплат на сумму 13 млн
В Татарстане юристы Госюрбюро помогли супруге погибшего бойца СВО добиться выплат на сумму более 13 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе Минюста Татарстана, в Государственное юридическое бюро обратилась женщина, которая рассказала, что в 2023 году ее муж добровольно отправился в зону СВО.
Как пояснила главный специалист Госюрбюро Екатерина Рыжова, после гибели бойца выяснилось, что в документах его отца и матери были допущены разночтения в фамилии и имени, что поставило под сомнение их родственные связи. Из-за этого требовалось через суд установить их родство.
Юристы составили заявление в суд, и, представив необходимые доказательства, добились исправления неточностей в документах. В результате женщина смогла получить положенные выплаты.
Кроме того, супруга узнала о том, что её муж был посмертно награждён орденом Мужества за проявленную отвагу во время выполнения боевых задач.
«Теперь мы продолжаем работу по получению региональных выплат, которые также полагаются вдове участника СВО, а также выплат за Орден мужества», — добавила Екатерина Рыжова.
Оказание бесплатной юридической помощи соответствует целям и задачам национального проекта «Демография», который направлен на поддержку благополучия граждан.
Госюрбюро продолжает активно работать с населением, помогая тем, кто нуждается в юридической защите и поддержке в трудных жизненных ситуациях.
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