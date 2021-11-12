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Происшествия
12 ноября 2021  14:11
Павел Климчак

Благодаря вмешательству СК фирма из РТ выплатила более 7 млн рублей зарплаты сотрудникам

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Как полагает следствие, руководство «СпецПромПрогресс» в 2020 и 2021 годах более двух месяцев не выплачивало зарплату 15 работникам, в связи с чем перед ними образовался долг на сумму более 7,7 млн рублей. При этом у руководства предприятия были деньги, чтобы погасить задолженность, однако они тратились на иные цели.

Возбудили уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Во время расследования дела руководство фирмы выплатило зарплату полностью. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#невыплата зарплаты #следственный комитет
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