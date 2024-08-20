Благодаря вмешательству прокуратуры в РТ снят арест с банковских счетов участника СВО

В Казани прокуратура Советского района разрешила конфликтную ситуацию между участником специальной военной операции и службой судебных приставов. 43-летний военнослужащий обратился в надзорный орган с жалобой на действия приставов, сообщили в ведомстве.

Проверка выявила, что в отношении заявителя были инициированы исполнительные производства по взысканию задолженности за кредиты. В результате его банковские счета оказались под арестом, что препятствовало получению законных выплат.

Мужчина попытался самостоятельно решить проблему, обратившись к судебным приставам с просьбой о снятии ареста и приостановлении исполнительных производств. Однако его запрос был отклонен, несмотря на то, что законодательство предусматривает приостановление исполнительных производств для участников СВО.

После вмешательства прокуратуры ситуация изменилась. Прокурор внес представление руководителю Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, указав на нарушения закона об исполнительном производстве.

В результате принятых мер права военнослужащего были восстановлены: арест с его банковских счетов снят, а исполнительные производства приостановлены.