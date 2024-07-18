Благодаря вмешательству прокуратуры РТ рабочий получил компенсацию за тяжелую травму

В Алексеевском районе РТ рабочий колхоза «Алга» получил производственную травму, а прокуратура помогла мужчине получить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова, в октябре 2022 года мужчина, выполняя свои трудовые обязанности, получил производственную травму при очистке шкива комбайна. Это произошло из-за нарушения работодателем правил охраны труда.

Прокуратура подала в суд иск с требованием взыскать с работодателя материальный ущерб и компенсацию морального вреда. После рассмотрения акта прокурорского реагирования суд принял решение взыскать с ответчика в пользу работника более 200 тыс. рублей. Решение суда было исполнено.