Благодаря вакцинации заболеваемость гриппом в РТ за два десятка лет снизилась в 70 раз

В Татарстане благодаря увеличению количества людей, привитых против гриппа, удалось серьезно снизить заболеваемость. О результатах исследования на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы сделали анализ. За последние 22 года при увеличении охвата населения прививками против гриппа, а начинали с 10% охвата населения прививками, на сегодня у нас охват составил уже 50-60%. А заболеваемость гриппом за 22 года снизилась в 68 раз», – отметила санитарный врач.

По ее словам, это очень хороший показатель, а данные этого исследования еще раз доказали эффективность вакцинации против гриппа. Они показали, что при большом проценте охвата населения прививками удается избежать взрывного роста заболеваемости и период подъема сокращается. Заместитель руководителя республиканского ведомства добавила, что в РТ он традиционно составляет порядка семи недель.

«Мы еще раз призываем сделать прививку против гриппа, для этого есть все необходимые условия, все доступно. А главное, что это необходимо для сохранения здоровья», – отметила Любовь Авдонина.