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Благодаря Telegram-боту автоинспекторам РТ удалось вычислить 60 пьяных водителей
Врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин на недавней пресс-конференции рассказал об эффективности использования Telegram-бота для борьбы с нарушителями ПДД. С начала 2024 года благодаря анонимным сообщениям граждан через этот сервис удалось задержать более 60 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Самигуллин подчеркнул важность своевременного информирования Госавтоинспекции о нетрезвых водителях. Он призвал жителей Татарстана не воспринимать такие сообщения как «стукачество», а рассматривать их как проявление заботы о безопасности всех участников дорожного движения.
Статистика дорожно-транспортных происшествий в республике остается тревожной: с начала года зарегистрировано 1271 ДТП. Основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, игнорирование ремней безопасности, а также управление транспортом в нетрезвом и утомленном состоянии.
Самигуллин также напомнил водителям о необходимости проверки технического состояния автомобиля перед каждой поездкой и соблюдения правил безопасного обгона.
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