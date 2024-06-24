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Происшествия 24 июня 2024 17:10

Благодаря Telegram-боту автоинспекторам РТ удалось вычислить 60 пьяных водителей

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Врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин на недавней пресс-конференции рассказал об эффективности использования Telegram-бота для борьбы с нарушителями ПДД. С начала 2024 года благодаря анонимным сообщениям граждан через этот сервис удалось задержать более 60 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Самигуллин подчеркнул важность своевременного информирования Госавтоинспекции о нетрезвых водителях. Он призвал жителей Татарстана не воспринимать такие сообщения как «стукачество», а рассматривать их как проявление заботы о безопасности всех участников дорожного движения.

Статистика дорожно-транспортных происшествий в республике остается тревожной: с начала года зарегистрировано 1271 ДТП. Основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, игнорирование ремней безопасности, а также управление транспортом в нетрезвом и утомленном состоянии.

Самигуллин также напомнил водителям о необходимости проверки технического состояния автомобиля перед каждой поездкой и соблюдения правил безопасного обгона.

#ДТП в Татарстане
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