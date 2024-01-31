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Благодаря Татарстану в одной из школ Лисичанска появилось тепло
Республика Татарстан запустила тепло в одном из образовательных учреждений Лисичанска. Подрядная организация шеф-региона провела полную замену теплопровода, а местная стройкомпания сделала капитальный ремонт.
Результат этой работы оценили вице-премьер Евгений Варакин и мэр Лисичанска Эдуард Сахненко. Тепло в учреждении, в первую очередь, позволит Татарстану ускорить ход восстановительных работ в школе.
Напомним, Республика Татарстан проводит капитальный ремонт трех общеобразовательных учреждений Лисичанска. Ранее к восстановлению были подготовлены четыре школы, но одна из них была полностью уничтожена в результате ракетного удара со стороны ВСУ.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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