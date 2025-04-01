Благодаря Татарстану в новые дома Лисичанска запустили водоснабжение

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По поручению Рустама Минниханова Лисичанск и Рубежное посетили Премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

В Рубежном делегация проинспектировала ход работ в школе и пищеблоке больницы. В Лисичанске капитальный ремонт идет в нескольких многоквартирных домах, в школе, а так же детской школе искусств.

Отдельно осмотрели, как идут восстановление работы в котельной, обеспечивающей теплом социальные объекты и жилые дома.

Лисичанск сталкивается с серьезными проблемами водоснабжения из-за поврежденных сетей и их высокого износа. В городе уже построена новая насосная станция, которая подает воду в центральные районы. Однако из-за регулярных порывов аварийные бригады из Татарстана постоянно ведут ремонтные работы. Кроме ремонта сетей, в городе организована доставка воды.

«Изучили схематический план реконструкции сетей водоснабжения в городе, по нему наши аварийщики совместно с представителями Водоканала подключают к водоснабжению новые дома, ремонтируют сети, устраняют утечки. Вода идет, но без оперативного обслуживания система не выдержит нагрузки», — отметил Алексей Песошин.

Детская школа искусств и ДЮСШ Лисичанска восстановлены в прошлом году. Во время визита акцент был сделан на дальнейшем оснащении ранее отремонтированных учреждений.

Также был проверен ход ремонта школы №2 в Рубежном. Здание планируется полностью восстановить к 1 сентября.

Кроме того начат капитальный ремонт пищеблока в больничном городке, строители из Татарстана приступили к работе по укреплению подвальной части помещения.