Благодаря Татарстану школьники из ЛНР отдохнули в Крыму

Вторая смена школьников из Лисичанска и Рубежного вернулись после двухнедельного отдыха в Крыму. Поездка была организована при поддержке Республики Татарстан.

Команда центра «Черноморец» и специалисты Регионального оператора ГТО провели тематическую программу под названием «Пространство возможностей». Смена носит оздоровительно-досуговый характер и сопровождается тематической идеей. Каждый отряд – это отдельная солнечная система, а дети – планеты в ней.

Важным аспектом программы было то, что каждый участник получал возможность развивать свои уникальные способности, участвовать в культурных мероприятиях и осваивать новые навыки. Программа завершилась ярким фестивалем красок, который стал незабываемым событием для детей.

Фото: © «Татар-информ»

В дополнение к отдыху на берегу Черного моря, участники смены получили возможность принять участие в различных экскурсиях и заниматься физической активностью.

Особое внимание уделялось выполнению нормативов комплекса ГТО. По итогам сдачи нормативов, 63 участника успешно прошли испытания, из которых 14 получили золотые значки, 29 – серебряные, а 20 – бронзовые.

«Все дети очень активные, проявляли большой интерес при выполнении испытаний ГТО. Теперь у ребят есть стимул вернуться, чтобы заработать новые знаки отличия, ведь такие спортивные награды помогут в будущем при поступлении в вузы», – рассказала директор центра «Черноморец» Евгения Ветрова.

Церемония награждения состоится в конце года, где знаками отличия будут отмечены участники зимней и летней смен из Лисичанска и Рубежного.