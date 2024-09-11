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Благодаря Татарстану школьники из ЛНР отдохнули в Крыму
Вторая смена школьников из Лисичанска и Рубежного вернулись после двухнедельного отдыха в Крыму. Поездка была организована при поддержке Республики Татарстан.
Команда центра «Черноморец» и специалисты Регионального оператора ГТО провели тематическую программу под названием «Пространство возможностей». Смена носит оздоровительно-досуговый характер и сопровождается тематической идеей. Каждый отряд – это отдельная солнечная система, а дети – планеты в ней.
Важным аспектом программы было то, что каждый участник получал возможность развивать свои уникальные способности, участвовать в культурных мероприятиях и осваивать новые навыки. Программа завершилась ярким фестивалем красок, который стал незабываемым событием для детей.
В дополнение к отдыху на берегу Черного моря, участники смены получили возможность принять участие в различных экскурсиях и заниматься физической активностью.
Особое внимание уделялось выполнению нормативов комплекса ГТО. По итогам сдачи нормативов, 63 участника успешно прошли испытания, из которых 14 получили золотые значки, 29 – серебряные, а 20 – бронзовые.
«Все дети очень активные, проявляли большой интерес при выполнении испытаний ГТО. Теперь у ребят есть стимул вернуться, чтобы заработать новые знаки отличия, ведь такие спортивные награды помогут в будущем при поступлении в вузы», – рассказала директор центра «Черноморец» Евгения Ветрова.
Церемония награждения состоится в конце года, где знаками отличия будут отмечены участники зимней и летней смен из Лисичанска и Рубежного.
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