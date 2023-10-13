Благодаря Татарстану лисичане смогут принять участие в конкурсе «Лидер XXI века»

Впервые совместно с Правительством РТ в Лисичанске запускают конкурс «Лидер XXI века» для тех, кто ждал шанса заявить о своих способностях. Кто хочет быть полезен стране, способен вести за собой, предлагать яркие и неординарные решения.

Принять участие и победить в этом году могут лидеры детских и молодежных общественных объединений от 14 до 25 лет, а также их руководители от 18 до 35 лет.

Во время очного этапа конкурса «Лидер XXI века», который пройдет в Казани, будет проведен слет молодежных и детских общественных объединений РФ «Первый в двадцать первом». Каждый участник не только продемонстрирует свои умения и навыки в рамках конкурса, но и станет соавтором резолюции, которая определит основные нормы и принципы работы сообщества молодежных и детских организаций России.

Для участия необходимо перейти по ссылке будьвдвижении.рф. Регистрация продлится до 30 октября.