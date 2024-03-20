Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Благодаря Татарстану еще в шести домах Лисичанска появится тепло
С участием Татарстана в Лисичанске готовятся к приему тепла еще в шести многоэтажках. К работе привлечены местные ресурсные организации, федеральные подрядчики, а также одно из татарстанских предприятий.
Бригады меняют систему трубопроводов, восстанавливают один из центральных тепловых пунктов, готовят к приему тепла внутридомовые коммуникации.
С ходом подготовительных работ ознакомился вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин. Представитель шеф-региона пообщался с руководителями подрядных организаций, осмотрел восстанавливаемые объекты.
Работы по восстановлению теплопровода планируется завершить на текущей неделе. После этого будет произведена пробная подача тепла в квартиры лисичанских высоток.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»