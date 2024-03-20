Благодаря Татарстану еще в шести домах Лисичанска появится тепло

С участием Татарстана в Лисичанске готовятся к приему тепла еще в шести многоэтажках. К работе привлечены местные ресурсные организации, федеральные подрядчики, а также одно из татарстанских предприятий.

Бригады меняют систему трубопроводов, восстанавливают один из центральных тепловых пунктов, готовят к приему тепла внутридомовые коммуникации.

С ходом подготовительных работ ознакомился вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин. Представитель шеф-региона пообщался с руководителями подрядных организаций, осмотрел восстанавливаемые объекты.

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Работы по восстановлению теплопровода планируется завершить на текущей неделе. После этого будет произведена пробная подача тепла в квартиры лисичанских высоток.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.