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Благодаря татарстанцам удалось закрыть более 300 сайтов по торговле наркотиками
В рамках недавней кампании по борьбе с наркотиками, на горячие линии правоохранительных органов и медицинских учреждений республики поступило 298 обращений от граждан. Среди них:
- 33 сообщения касались нелегального распространения наркотиков и психотропов,
- 75 заявлений связаны с пропагандой наркотиков в интернете,
- 190 запросов поступило от лиц, ищущих помощь в лечении наркозависимости.
По результатам проверки информации были выявлены 2 уголовных дела, 73 случая административных нарушений и 385 интернет-ресурсов с незаконным контентом.
Основная цель кампании - мобилизация общественности для противодействия распространению наркотиков. Акция также направлена на сбор важной информации и предоставление профессиональной поддержки в вопросах реабилитации зависимых.
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