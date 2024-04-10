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Происшествия 10 апреля 2024 10:16

Благодаря татарстанцам удалось закрыть более 300 сайтов по торговле наркотиками

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В рамках недавней кампании по борьбе с наркотиками, на горячие линии правоохранительных органов и медицинских учреждений республики поступило 298 обращений от граждан. Среди них:

  • 33 сообщения касались нелегального распространения наркотиков и психотропов,
  • 75 заявлений связаны с пропагандой наркотиков в интернете,
  • 190 запросов поступило от лиц, ищущих помощь в лечении наркозависимости.

По результатам проверки информации были выявлены 2 уголовных дела, 73 случая административных нарушений и 385 интернет-ресурсов с незаконным контентом.

Основная цель кампании - мобилизация общественности для противодействия распространению наркотиков. Акция также направлена на сбор важной информации и предоставление профессиональной поддержки в вопросах реабилитации зависимых.

#наркотики
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