«Благодаря татарам и башкирам никто не может сказать мусульманам «понаехали»

Артур Мухутдинов: «Современный человек настолько информационно перегружен, что голос имама может затеряться в ежедневном потоке разнонаправленной информации» Фото: «Миллиард. Татар»

«Было 150 тыс., а стало 93 тыс. – это сильно режет глаз»

– Есть ли понимание, куда «пропали» 50 тыс. татар в Свердловской области?

– В связи с тем, что я возглавляю Национально-культурную автономию татар Свердловской области, я плотно занимался этим вопросом во время переписи населения: постоянно мониторил ситуацию, смотрел, как это все проходит. Для меня, честно говоря, уже тогда все было понятно. Помню, когда был карантин, я думал: «Как же будет проходить перепись, может ли она быть представлена корректно, если все мы сидим по домам?» И я уже тогда предполагал, что цифры будут некорректными.

Лично ко мне переписчики не приходили, я прошел эту процедуру на Госуслугах. К слову, второй способ мне кажется не совсем эффективным, поскольку не каждый может разобраться в электронном формате.

Поверить в то, что коренные татары Свердловской области «потеряли» где-то треть населения, сложно. Было 150 тыс., а стало 93 тыс. – это сильно режет глаз. Мне в эту цифру трудно поверить.

Мы выиграли грант от Министерства культуры Республики Татарстан, в рамках которого проводили круглые столы по переписи населения в разных районах Свердловской области, освещая все через интернет. То есть, старались максимально вовлечь население в этот процесс. Помимо этого, еще до начала переписи я сам неоднократно выступал на тему того, что мы должны идентифицировать себя как татары.

– Вы сказали, что среди прихожан только 10–15 % – татары. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы вернуть татар в мечеть? И надо ли?

– Ислам – не религия принуждения и навязывания. К вере человек должен приходить осознанно. Возвращать или нет – такой цели мы себе не ставим. Задача религиозных деятелей – не заставлять, а призывать. Но современный человек настолько информационно перегружен, что голос имама может затеряться в ежедневном потоке разнонаправленной информации. Сегодня важно призывать к исламу не только словом, но и делом – благим поведением, служением обществу, помощью тем, кто в ней нуждается, словом, гражданской и социальной активностью, личным примером.

Фото пресс-службы Духовного управления мусульман Свердловской области / группа Соборной мечети Екатеринбурга «ВКонтакте» vk.com

Наверное, любой социолог, который следит за процессом развития ислама, скажет, что сегодня идет возрождение этой религии, поэтому многие прогнозируют, что через несколько лет ислам будет играть более важную роль в обществе и политике.

В своей деятельности мы стараемся акцентироваться не на количестве, а на качестве, в том числе и в вопросах самоорганизации и грамотной административной работы. Во всем есть замысел Господа, в Священном Коране сказано: «Если бы Всевышний пожелал, то уверовали бы все люди на земле». Но нам была дарована воля, свобода выбора и разум, дабы мы устраивали свою жизнь наилучшим образом. Имея это все в виду, мы должны больше задаваться вопросом качества нашей работы и взаимодействия – с обществом, с властными структурами. Важно, насколько мы открыты для сотрудничества и конструктивного общения, какие наши проекты действительно служат объединению и созиданию, много ли у российских мусульман международных проектов, которые бы демонстрировали высокий уровень развития ислама в России. Показывая свою уникальность, стремясь к ней, мы стараемся давать дополнительный стимул всем, кому интересно это направление. Мы понимаем, если мы не будем всем этим заниматься, никто этого не сделает за нас. Сферу наших стремлений можно долго перечислять, но общий посыл такой.

– Какое место татары занимают в мусульманской умме области? То есть, кто они?

– Ну, вообще-то, татары и башкиры – автохтонные, коренные жители уральского региона, имеющие свои памятники истории, свои поселения, места компактного проживания, своих героев. Благодаря татарам и башкирам никто не может кивнуть в сторону мусульман с репликой «понаехали». Наши предки веками трудились на этой земле, создавали ее процветание.

В нашей Медной мечети имамы и многие работники – татары. Такая ситуация была не всегда, когда-то имамом здесь был и таджик, все вносили свой вклад в развитие ислама. Например, инициаторами строительства Медной мечети выступило татаро-башкирское сообщество Верхней Пышмы. Мы делаем упор на активную работу наших имамов с местным населением, которое постоянно проживает здесь исторически. Вместе с тем наши братья по вере других национальностей также вносили и вносят большой вклад в жизнь города, и я благодарен им за это. Ислам объединяет людей разных национальностей.

Сегодня ситуация меняется. У нас здесь работают имамы из Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей, я сам из Уфы. И, поскольку они не местные, мы стараемся создать максимально комфортные условия пребывания для них: ставим на довольствие – зарплату, помогаем решать жилищный вопрос и т.д., все, чтобы они оставались здесь. Многих направляем учиться в медресе в другие регионы страны, но, по-хорошему, нам нужно свое медресе, воспитывать свои кадры, потенциал для этого большой.

Татарское население больше тянется к своим – это естественно. Так, у нас преподается татарский язык, татарский диктант также проводится здесь. Татарча сөйләшергә тырышабыз. Но самое главное то, что есть интерес. И, пока этот интерес есть, нам нужно его поддерживать и развивать совместно, от этого получат пользу все. Например, в настоящее время мы обсуждаем тему открытия татарского класса при общеобразовательной школе. Надеемся, что наша задумка реализуется.

Татары занимают важную роль в общественной и политической жизни области: меценаты, ученные, во власти есть татары – говорят, что раньше было больше, но тем не менее… Отмечу, что областной Сабантуй у нас проходит на достойном уровне, плюс – мы смогли сохранить городской Сабантуй. Пользуясь случаем, от имени нашей автономии и организаций хочу поблагодарить всех, кто оказал содействие в этом. В целом обстановка располагает к тому, чтобы работать, засучив рукава.

«Если и говорить о чем-то с приставкой «татарский», то это о выработанной российскими мусульманами традиции сосуществования с народами»

– Как вы считаете, есть ли такое понятие, как «татарский ислам»?

– В исламе есть место всем, это всеобъемлющая религия. Если и говорить о чем-то с приставкой «татарский», то это о выработанной российскими мусульманами традиции сосуществования с народами, интеграции в российское общество без потери собственной национальной и религиозной идентичности. Этот уникальный опыт вызывает интерес во всем мире, и все в мире признают, что такая традиция, такая модель выработана и сохраняется, прежде всего, татарами, как народом, имеющим наиболее длительную традицию проживания в рамках российской государственности. Именно российское мусульманство, которое веками живет в соседстве с христианством и другими религиями, давало свое уникальное видение развития богословия и Ислама в целом. В направлении возрождения отечественной богословской мысли в числе прочих большую работу проводит Издательский дом «Медина», переводя научные, общественные и другие труды татарского народа и мыслителей на русский язык, проводя съезды, конференции и т. д.

– Екатеринбург прославился уникальной ситуацией, что здесь шесть муфтиятов…

– Это уже притча во языцех, да.

– Почему так сложилось?

– Это, конечно, показатель нашей самоорганизации. Работа множества организаций в разных юрисдикциях накладывает свой отпечаток на качество сохранения и развития наших традиций, и тому, к сожалению, есть множество примеров, в частности, когда мы не можем реализовать отдельные серьезные проекты в нашей области на протяжении многих лет.

В Свердловской области около 95 местных религиозных организаций мусульман. Это внушительное количество. Они все действуют в разных Духовных управлениях мусульман и, повторюсь, это накладывает свой отпечаток на развитие уммы.

Простые мусульмане – те, кто регулярно ходят в мечеть, куда приводят своих детей, в любой юрисдикции, искренне не понимают этого разделения и стыдятся, что именно в нашей области умма в такой степени разобщена. Это показывает нашу слабость, прежде всего, духовную, нравственную.

Проект Соборной мечети Екатеринбурга, фото пресс-службы Уральского мухтасибата / группа Соборной мечети Ектаринбурга «ВКонтакте» vk.com

«Сегодня вопрос строительства Соборной мечети «висит в воздухе», он не решен»

– Решается ли вопрос с Соборной мечетью?

– Вопрос Соборной мечети не простой… В 2019 году совместно с руководителем Международной ассоциации исламского бизнеса Маратом Кабаевым в Екатеринбурге прошло совещание, на котором присутствовали председатели ДУМов области, меценаты и общественники и где мы подписали протокол о том, что Соборная мечеть в Столице Урала нужна в деловой части города, как и районные мечети. Этот протокол сохранился у нас, и мы его рассылали и публиковали материалы в СМИ об этом. Многие простые люди принимали участие в том, чтобы такая мечеть была построена. Я сам много лет уже занимаюсь этим вопросом, принимал участие в судебных процессах, мы всеми силами пытались сохранить то место в центре города, которое у нас было. Но, к сожалению, еще до меня были совершены некоторые юридические ошибки, которые мы впоследствии не смогли устранить. Община была вынуждена съехать с этого участка в центре, вопрос по переезду принимался коллективно общиной, это также протоколировалось.

Сегодня вопрос строительства Соборной мечети в центре деловой активности города «висит в воздухе», он не решен. Но мы время не теряем зря – в 2019 году построили здание под Духовно-просветительский центр в микрорайоне Старая Сортировка. В настоящее время идет процесс получения документов – земля официально оформлена, но на здание пока юридические бумаги не получили. В этом центре зарегистрирована организация, она называется «Местная религиозная организация мусульман «Памяти защитников Отечества».

Обсуждался вопрос открытия мусульманского Духовно-просветительского центра с правительством Свердловской области, а потом уже думаем вновь вернуться к решению проблемы строительства Соборной мечети.

Совещание по вопросу строительства Соборной мечети Екатеринбурга, 2019 год Фото пресс-службы Уральского мухтасибата / группа Соборной мечети Екатеринбурга «ВКонтакте» vk.com

– Есть ли сейчас какая-то вертикаль власти в духовных управлениях? Может ли муфтий сделать что-то, чтобы в области пошел процесс объединения?

– Мы все можем содействовать объединению своим словом и делом. Думаю, влияние религиозных лидеров – не административное, когда «сказал – и должны исполнить», а больше имеет морально-этический характер – призывать и содействовать объединению. Когда я приехал на Средний Урал, здесь функционировало несколько общин, но не было централизации, так вот перед нами стояла задача объединить их в одну организацию. Так, безусловно, легче и эффективнее работать. Теперь в наше управление входят 23 общины, свыше 10 мечетей и молельных комнат, строятся новые помещения.

Конечно же, за 7 лет своего служения здесь я и мои соратники сталкивались с разными сложностями, но есть четкое понимание, что если мы занимаемся каким-то проектом совместно, то процесс идет легче и быстрее.

Артур Мухутдинов – полномочный представитель муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Уральском федеральном округе, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат), председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар Свердловской области».

«Миллиард. Татар»