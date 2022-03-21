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Происшествия
21 марта 2022  13:05
Павел Климчак

Благодаря судебным приставам, жителю Казани выплатили долг по зарплате в 260 тысяч рублей

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Жителю Казани не выплачивали зарплату на работе, в связи с чем общий долг составил более 260 тысяч рублей. Он обратился в суд, который постановил взыскать с работодателя необходимую сумму в пользу работника.

После этого казанец обратился к судебным приставам, после их вмешательства предприятие полностью выплатила задолженность по зарплате.

Всего с начала этого года приставы Татарстана взыскали с работодателей в пользу сотрудников 8,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

#долги по зарплате #судебные приставы
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