Благодаря судебным приставам, жителю Казани выплатили долг по зарплате в 260 тысяч рублей

Жителю Казани не выплачивали зарплату на работе, в связи с чем общий долг составил более 260 тысяч рублей. Он обратился в суд, который постановил взыскать с работодателя необходимую сумму в пользу работника.

После этого казанец обратился к судебным приставам, после их вмешательства предприятие полностью выплатила задолженность по зарплате.

Всего с начала этого года приставы Татарстана взыскали с работодателей в пользу сотрудников 8,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.