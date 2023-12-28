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Благодаря сообщениям в Telegram-канал, автоинспекторы РТ задержали двух пьяных водителей
Благодаря сообщениям от бдительных граждан, направленных в Telegram-канал Госавтоинспекции Татарстана, правоохранители задержали двух пьяных водителей, сообщили в ведомстве.
Так, в Муслюмовском районе поступило сообщение о предположительно находящемся в нетрезвом состоянии водителе автомобиля УАЗ на территории села Митряево. Немедленно отреагировав на данную информацию, автоинспекторы провели оперативные мероприятия и задержали мужчину. От медосвидетельствования он отказался.
Аналогичное сообщение поступило и от участника чата в Сабинском районе, который сообщил, что в селе Кильдебяк неадекватный водитель управляет автомобилем Chevrolet. Автоинспекторы задержали автомобиль под управлением 53-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Алкотектор показал 0,576 мг/л.
В отношении нарушителей составлены административные материалы, а автомобили помещены на спецстоянку.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о нетрезвых водителях по телефонам 112, 02 или 8(843)5333888.
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