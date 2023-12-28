Благодаря сообщениям в Telegram-канал, автоинспекторы РТ задержали двух пьяных водителей

Благодаря сообщениям от бдительных граждан, направленных в Telegram-канал Госавтоинспекции Татарстана, правоохранители задержали двух пьяных водителей, сообщили в ведомстве.

Так, в Муслюмовском районе поступило сообщение о предположительно находящемся в нетрезвом состоянии водителе автомобиля УАЗ на территории села Митряево. Немедленно отреагировав на данную информацию, автоинспекторы провели оперативные мероприятия и задержали мужчину. От медосвидетельствования он отказался.

Аналогичное сообщение поступило и от участника чата в Сабинском районе, который сообщил, что в селе Кильдебяк неадекватный водитель управляет автомобилем Chevrolet. Автоинспекторы задержали автомобиль под управлением 53-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Алкотектор показал 0,576 мг/л.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, а автомобили помещены на спецстоянку.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о нетрезвых водителях по телефонам 112, 02 или 8(843)5333888.