Руc Тат
16+
Общество 26 августа 2025 15:29

Благодаря СМИ и блогерам о Казанском молодежном саммите узнают 20 млн человек

Более 20 млн человек – таков общий охват аудитории, которая узнает о мероприятиях IV Казанского глобального молодежного саммита в конце августа. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

«Саммит будут освещать представители более десяти СМИ из разных стран мира. Это телеканал «Аль-Джазира», информационное агентство «Анадолу», турецкая газета Daily Sabah, «Ихлас», представлено зарубежное телевидение. Одним из информационных партнеров саммита в этом году выступает Russia Today», – рассказал он.

IV Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 27 по 30 августа в столице Татарстана. Мероприятие соберет более 200 делегатов из 45 стран. На саммит приглашены популярные зарубежные блогеры.

В этом году Казанский глобальный молодежный саммит получил федеральное софинансирование. В числе почетных гостей – министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Организаторами саммита выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство РТ, Министерство по делам молодежи РТ, международная организация «Молодежный форум Организации исламского сотрудничества», КФУ. Соорганизаторы – «Движение первых», АНО «Академия молодежной дипломатии», ГБУ «Молодежный центр РТ».

