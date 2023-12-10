news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 10 декабря 2023 12:11

Благодаря следователям татарстанское ЧОП выплатило долги по зарплате почти в полмиллиона

Скопировать ссылку

Следователи добились погашения задолженности по заработной плате пяти сотрудникам частного охранного предприятия в РТ, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, руководство предприятия в различные периоды 2023 года не выплачивало заработную плату сотрудникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность в размере 423 тысяч рублей.

В результате задолженность была полностью погашена, в связи с чем решается вопрос о прекращении уголовного дела.

#долги по заработной плате
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100