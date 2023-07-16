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Происшествия 16 июля 2023 12:16

Благодаря следователям сотруднице управляющей компании в Челнах выплатили зарплату

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Следователи добились погашения задолженности по заработной плате перед жительницей Набережных Челнов, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, учредитель компании с июля 2022 по май 2023 года не выплачивала зарплату одной из работниц. В результате образовалась задолженность в размере 81 тыс. рублей.

По итогам расследования задолженность полностью погашена, потерпевшей выплачена компенсация, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела.

#следствие #долги по зарплате
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