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Благодаря следователям сотруднице управляющей компании в Челнах выплатили зарплату
Следователи добились погашения задолженности по заработной плате перед жительницей Набережных Челнов, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, учредитель компании с июля 2022 по май 2023 года не выплачивала зарплату одной из работниц. В результате образовалась задолженность в размере 81 тыс. рублей.
По итогам расследования задолженность полностью погашена, потерпевшей выплачена компенсация, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела.
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