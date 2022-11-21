news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
21 ноября 2022  14:45
Полина Шевчук

Благодаря следователям сотрудницам фирмы в РТ выплатили почти 450 тыс. долга по зарплате

news_top_970_100

Следователи добились, чтобы ООО «НефтеГазСтрой 116» выплатила долги по зарплате перед двумя сотрудницами, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с июня 2020 по январь 2021 года руководство компании частично не платило заработную плату сотрудницам. Долг по оплате труда составил чуть меньше 450 тыс. рублей.

После вмешательства следователей, задолженность погашена в полном объеме и уголовное дело прекращено.

#долг по зарплате #следком рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100