Благодаря следователям сотрудницам фирмы в РТ выплатили почти 450 тыс. долга по зарплате

Следователи добились, чтобы ООО «НефтеГазСтрой 116» выплатила долги по зарплате перед двумя сотрудницами, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с июня 2020 по январь 2021 года руководство компании частично не платило заработную плату сотрудницам. Долг по оплате труда составил чуть меньше 450 тыс. рублей.

После вмешательства следователей, задолженность погашена в полном объеме и уголовное дело прекращено.