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Благодаря следователям работникам предприятия в РТ выплатили 3,6 млн долга по зарплате
Следователи в РТ добились погашения задолженности по заработной плате в одном из предприятий, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, директор сельхозпредприятия с июня по сентябрь 2023 года не выплачивал заработную плату 32 сотрудникам, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 3,6 млн рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время задолженность полностью погашена, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела, сообщают в ведомстве.
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