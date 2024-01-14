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Происшествия 14 января 2024 12:07

Благодаря следователям работникам предприятия в РТ выплатили 3,6 млн долга по зарплате

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Следователи в РТ добились погашения задолженности по заработной плате в одном из предприятий, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, директор сельхозпредприятия с июня по сентябрь 2023 года не выплачивал заработную плату 32 сотрудникам, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 3,6 млн рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задолженность полностью погашена, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела, сообщают в ведомстве.

#долги по заработной плате
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