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Руc Тат
Происшествия 24 сентября 2023 12:14

Благодаря следователям фирма в Татарстане выплатила долг по зарплате в полмиллиона

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Следователи добились погашения руководством татарстанской фирмы долга по зарплате в размере более 417 тысяч рублей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, руководство компании в Татарстане, с мая 2021 по ноябрь 2022 года не выплачивало заработную плату сотрудникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность в размере более 417 тыс. рублей.

Позднее в отношении руководства было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 3 сотрудникам.

В результате расследования задолженность полностью погашена, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела, отметили в ведомстве.

#следственный комитет #долги по зарплате
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