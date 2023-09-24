Благодаря следователям фирма в Татарстане выплатила долг по зарплате в полмиллиона

Следователи добились погашения руководством татарстанской фирмы долга по зарплате в размере более 417 тысяч рублей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, руководство компании в Татарстане, с мая 2021 по ноябрь 2022 года не выплачивало заработную плату сотрудникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность в размере более 417 тыс. рублей.
Позднее в отношении руководства было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 3 сотрудникам.
В результате расследования задолженность полностью погашена, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела, отметили в ведомстве.