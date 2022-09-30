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Происшествия
30 сентября 2022  12:43
Павел Климчак

Благодаря следкому еще одним строителям трассы М12 из РТ выплатили зарплату

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По версии следствия, руководство ООО «БСЛ Инжиниринг», которое выполняло субподрядные работы на строительстве трассы М12, не выплачивало зарплату рабочим. Перед сотрудниками образовалась задолженность на 2,2 миллиона рублей.

На руководство фирмы возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты. Во время расследования дела рабочим выплатили деньги, в связи с чем уголовное дело решили прекратить, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#невыплата зарплаты #Трасса м12
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