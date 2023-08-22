Благодаря СК фирма-производитель молока выплатила экс-рабочим в РТ полмиллиона долга

Следователи добились, чтобы татарстанская компания «Милквиль» погасила долг перед 19 рабочими, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, с марта по май 2022 года рабочие были уволены из-за сокращения численности работников фирмы, из-за чего им полагалась выплата денежной компенсации.

При этом руководство компенсацию платить не стало, вследствие чего у фирмы обрадовался долг на сумму более 450 тысяч рублей.

Пока шло расследование долг фирма полностью погасила. Сейчас решается вопрос о прекращении уголовного дела, уточнил Шептицкий.