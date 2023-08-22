Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Благодаря СК фирма-производитель молока выплатила экс-рабочим в РТ полмиллиона долга
Следователи добились, чтобы татарстанская компания «Милквиль» погасила долг перед 19 рабочими, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, с марта по май 2022 года рабочие были уволены из-за сокращения численности работников фирмы, из-за чего им полагалась выплата денежной компенсации.
При этом руководство компенсацию платить не стало, вследствие чего у фирмы обрадовался долг на сумму более 450 тысяч рублей.
Пока шло расследование долг фирма полностью погасила. Сейчас решается вопрос о прекращении уголовного дела, уточнил Шептицкий.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа