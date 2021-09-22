Благодаря сигналу пожарного извещателя семья в Татарстане спаслась из горящего дома

Возгорание дома произошло сегодня вечером в селе Тюлячи, на улице Пушкина. О случившемся сообщили в 18.47 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место огнеборцы установили, что в доме сработал сигнал пожарного извещателя. Благодаря нему, из огня удалось спастись семье: мужу, жене и дедушке.

Через несколько минут пожарные потушили возгорание по площади 48 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Извещатель в доме был установлен по соцпрограмме Президента РТ за счёт республиканского бюджета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.