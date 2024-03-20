«Сельские» выплаты помогают Татарстану сохранять хорошие показатели по рождению первенцев

Единовременные выплаты молодым женщинам из Татарстана, проживающим на селе и родившим первых и третьих детей в семье, позволяют региону сохранять показатель рождаемости первенцев в целом на уровне не менее 39%. Об этом сообщила сегодня в прямом эфире в Центре Управления регионом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Мы говорим, что у нас сегодня, как и в целом по стране, отмечается откладывание принятия решения о рождении первого ребёнка. А если не будет первого, то и второй, и третий тоже под вопросом. В республике на селе была введена отдельная мера поддержки. Если женщина в возрасте до 25 лет рожает первенца, то получает выплату в размере 50 тыс. рублей. Если женщина в возрасте до 29 лет рожает третьего ребёнка и становится многодетной мамой, то получает выплату в размере 100 тыс. рублей», — рассказала она.

По данным спикера, данная мера поддержки пользуется популярностью.

«Ежегодно более 1,5 тыс. женщин принимают решение, конечно, не ради этих денег, но эта мера позволяет нам сохранить уровень рождения первых детей не менее 39% в целом. То есть каждый третий ребёнок рождается в республике именно первенцем в семье», — сказала Зарипова.

Напомним, что 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.