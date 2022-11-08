Благодаря «сельским» выплатам число многодетных семей в Татарстане выросло до 42 тысяч

Благодаря «сельским» выплатам количество детей, родившихся в сельской местности, выросло с 17,5% в 2018 году до 19,3% в 2021 году. Об этом сообщила сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева в «Татар-информе».

«С 2018 года выплату получили более 10,5 тыс. женщин, проживающих на селе. Наблюдается рост количества многодетных семей, за десять лет их число выросло на 69%. Если на 1 января 2012 года было 24,8 тыс. семей с тремя и более детьми, то на 1 ноября 2022 года таких семей в республике почти 42 тыс.», – сказала она.

«Сельские» выплаты из республиканского бюджета введены в Татарстане с 2018 года. Проживающие не менее трех лет на селе женщины в возрасте до 25 лет при рождении первых детей получают 50 тыс. рублей. Женщины в возрасте до 29 лет, родившие третьего и каждого последующего ребенка, получают по 100 тыс. рублей. Данная мера социальной поддержки предоставляется без учета имущественной обеспеченности, уровня дохода и занятости членов семей.

«23% населения республики проживает на селе. На наш взгляд поддержка большой сельской семьи дает свои результаты. Снижение коэффициента рождаемости в сельских поселениях оказалось значительно меньше, чем в городах», – подчеркнула Бутаева.