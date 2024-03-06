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Благодаря сайту объявлений приставы Татарстана нашли должника по алиментам
Сразу двух должников по алиментам, находящихся в федеральном розыске, обнаружили приставы Пестречинского района. Оба должника сейчас отбывают наказание в виде ареста на 10 суток, сообщают в пресс-службе ведомства.
Одного из должников приставы нашли благодаря сайту объявлений. Мужчина жил в другом поселке района и занимался продажей подержанных автомобилей. Он разместил объявление о продаже, а пристав позвонил ему как потенциальный клиент. Далее должник был передан приставу-исполнителю, тот составил протокол, а суд вынес наказание в виде ареста на 10 суток. Общая сумма его задолженности составила почти 380 тысяч.
Такой же срок получил и второй нарушитель. Мужчину, который задолжал более 260 тысяч по алиментам, обнаружили в Казани. Должник совершил административное правонарушение, за что сотрудники полиции составили на него протокол. Об этом узнал пристав, осуществляющий исполнительный розыск. В итоге должник приехал в отделение судебных приставов.
Сейчас у должников есть время на принятие решения: погашение долга или статья УК РФ. В ведомстве напомнили, что привлечение к уголовной ответственности не освобождает от оплаты долгов.
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