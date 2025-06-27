Благодаря «Региону для молодых» РТ получит 147 млн рублей на развитие молодежной политики

Татарстан защитил субсидию на развитие молодежной политики в регионе в 2026 году в размере, превышающем 147 млн рублей. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявило результаты конкурса «Регион для молодых», который проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По результатам конкурса, субсидию из федерального бюджета получат 43 субъекта Федерации.

«Ежегодно участвуем и получаем поддержку от федеральных коллег. Ощутимая дополнительная помощь регионам для расширения инфраструктуры и поддержки социально-значимых проектов», – заметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По его словам, средства, которые будут получены в будущем году, направят, в частности, на ремонт молодежного центра «Заман» в Набережных Челнах. Там начнут работу общественные пространства, инкубатор социальных проектов, лаборатории профориентации для подростков, коворкинг, спортзал и так далее.

Кроме того, часть денег пойдет реализацию системных мероприятий для молодежи: развитие молодежных медиасообществ, поддержку креативных индустрий, проведение школы организаторов детского отдыха, молодых ученых, поддержку проекта для подростков, находящихся в конфликте с законом, «Теплые сердца» и так далее. Также часть средств субсидии потратят на повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики.

«Важное условие конкурса – софинансирование со стороны региона. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, мы ежегодно получаем возможность участвовать в федеральном конкурсе», – пояснил Ринат Садыков.

В этом году федеральными организаторами было получено и прошло в очный этап конкурса «Регион для молодых» рекордное количество заявок – от 79 регионов России.