Благодаря расчистке русла Берсута Татарстан улучшил условия проживания 2,5 тыс. человек

В результате расчистки русла реки Берсут у села Камский Леспромхоз в Мамадышском районе Татарстана улучшены экологические условия проживания 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил на итоговой коллегии в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«В рамках федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ на 2023 год выделены и освоены федеральные субвенции в размере 68,7 млн рублей на завершение работ по расчистке русла реки Берсут у села Камский Леспромхоз в Мамадышском районе. Мероприятие реализовано за 2022-2023 годы», — сказал он.

В настоящее время работы полностью завершены, протяженность расчистки русла составляет 7 км. Также благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» берега водоемов расчищают волонтеры. Всего в прошлом году в мероприятиях по очистке прибрежных территорий приняли участие более 322 тыс. человек, которые расчистили 9,35 тыс. км береговых линий. Татарстан среди других регионов России третий год подряд занимает первое место в федеральной акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в нацпроект «Экология», отметил Шадриков.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».