Благодаря ранней диагностике у двух младенцев в РТ нашли СМА, у пятерых - иммунодефицит

В Татарстане всех новорожденных детей проверяют на 36 заболеваний. Сбором и отправкой проб крови занимается Республиканская клиническая больница. Об этом на итоговом больничном совете РКБ рассказал главный врач клиники Рафаэль Шавалиев.

«Мы проводили расширенный неонатальный скрининг. За год обследовано 35 887 новорожденных детей. Каждый анализ доставляется в круглосуточном режиме в Москву, в федеральный центр. На пять заболеваний проверяют у нас, еще на 31 – в федеральном центре», – отметил он.

Благодаря скринингу к группе риска отнесли 1443 ребенка, заболевания подтвердились у 19 малышей.

«Это 12 заболеваний обмена веществ, два – СМА (спинальная мышечная атрофия) и пять иммунодефицитов. На сегодня эти дети полностью под контролем службы педиатрии, их состояние стабилизировано, тем самым минимизируем все риски и улучшаем качество жизни», – рассказал главврач.