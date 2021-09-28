Благодаря ранней диагностике у 150 новорожденных Татарстана выявили порок сердца

Проведение пульсоксиметрии новорожденным в Татарстане помогло выявить порок сердца у 151 малыша. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала детский кардиолог Дина Сабирова, доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ.

«В нашей республике первые в России начиная с мая 2018 года проводится скрининг новорожденных на критические состояния методом пульсоксиметрии. В первую очередь это скрининг врожденного порока сердца. Мы обследовали более 100 тыс. новорожденных, среди них у 151 ребенка был диагностирован врожденный порок сердца, который не был диагностирован в утробе матери», — отметила спикер.

При этом у 31 ребенка выявлен критический врожденный порок сердца, который угрожает жизни. Благодаря ранней диагностике малышей перевели в отделение кардиологии и своевременно прооперировали. Своевременное хирургическое вмешательство приводит к минимальному числу возможных осложнений.

Дина Сабирова уточнила, что в России такая практика на региональном уровне применяется только в Татарстане.