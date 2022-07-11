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Происшествия
11 июля 2022  15:34
Павел Климчак

Благодаря работе СК, фирма из Альметьевска выплатила рабочим почти полмиллиона зарплаты

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По версии следствия, с февраля по октябрь 2021 года руководство одной из компаний Альметьевска не выплачивало зарплату шести своим сотрудникам, при этом имело реальную возможность рассчитаться с работниками. Общий долг по зарплате составил более 436 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье за невыплату зарплаты. После возбуждения дела руководство фирмы полностью выплатило всю задолженность перед сотрудниками.

Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#невыплата зарплаты
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