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Происшествия
15 июня 2022  15:43
Павел Климчак

Благодаря работе прокуроров работникам казанского завода выплатили зарплату в 54,5 млн

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Прокуратура в результате проверки установила, что 416 работникам Казанского завода синтетического каучука не выплачивают зарплату. Долг перед сотрудниками за 2017-2022 годы составил более 54,5 миллионов рублей.

По инициативе надзорного ведомства бывшего руководителя предприятия и конкурсного управляющего привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Кроме того, следственный комитет возбудил уголовное дело за невыплату зарплаты.

Таким образом, благодаря совместным усилиям прокуратуры и следователей ОАО «КЗСК» выплатил долг по зарплате перед работниками, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#невыплата зарплаты #Прокуратура РТ #следственный комитет
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