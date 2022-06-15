Благодаря работе прокуроров работникам казанского завода выплатили зарплату в 54,5 млн

Прокуратура в результате проверки установила, что 416 работникам Казанского завода синтетического каучука не выплачивают зарплату. Долг перед сотрудниками за 2017-2022 годы составил более 54,5 миллионов рублей.

По инициативе надзорного ведомства бывшего руководителя предприятия и конкурсного управляющего привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Кроме того, следственный комитет возбудил уголовное дело за невыплату зарплаты.

Таким образом, благодаря совместным усилиям прокуратуры и следователей ОАО «КЗСК» выплатил долг по зарплате перед работниками, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.