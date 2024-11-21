Благодаря «Пятёрочке» можно будет накрыть стол и выиграть автомобиль

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новогоднюю акцию «Накрывайте на стол и выигрывайте призы!», которая продлится до 31 декабря 2024 года и затронет все города России. Всего ритейлер готовится разыграть среди гостей свыше 800 призов, в том числе 6 млн рублей и авто. Покупателей также ждут подарки за прохождение игры в мобильном приложении.

В это особенное время, которое хочется провести с семьей и близкими, «Пятёрочка» позаботилась о том, чтобы каждый мог собрать вкусный праздничный стол и не тратить время на готовку, а также получить полезные подарки за покупки. Сократить «время на кухне» поможет коллекции готовых блюд, которые есть в магазинах сети – от закусок и салатов до горячего - их готовят настоящие кулинарные гуру из качественных продуктов. Останется только дополнить стол мандаринами и любимыми напитками.

Как накрыть вкусный стол без хлопот и выиграть автомобиль?

В рамках новогодней акции покупатели могут принять участие в еженедельном розыгрыше призов за покупки в магазинах сети или через сервис доставки, за приобретение товаров-партнеров и выполнение заданий в личном кабинете каждого пользователя.

Что можно получить за покупки готовой еды с картой «X5 Клуба»:

• сертификат на 4 тыс. рублей в «Пятёрочку» (всего 600 шт.) – за покупки от 200 рублей;

• сертификат на 10 тыс. рублей в популярный магазин онлайн-шопинга (60 шт.) – за покупки от 400 руб.;

• автомобиль – необходимо накопить чеки от 2000 руб. за весь период акции.

За приобретение любых товаров на сумму от 600 рублей с картой «Х5 Клуба» гостей ждут еженедельные розыгрыши: по 1 млн руб., а также комбо-сертификаты для всей семьи на 50 тыс. рублей в магазины техники, парфюмерии, товаров для ремонта и принадлежностей для дома.

Чтобы участвовать в розыгрыше, надо активировать акцию на сайте actions.5ka.ru.

Создаем вместе новогодний парк развлечений

Подготовка к празднику продолжается в мобильном приложении «Пятёрочка». В этот раз торговая сеть предлагает создать покупателям свой Новогодний парк развлечений. Игра состоит из двух этапов и 60 уровней прокачки: прохождение подразумевает выполнение заданий и зарабатывание виртуальной валюты, которую можно потратить на открытие и улучшение предметов парка.

Ежедневно будет доступно 3 игровые попытки. Кроме этого, каждая покупка от 600 рублей и приобретение товаров-партнёров даёт дополнительную попытку в игре, а также их можно получить, обменяв Апельсинки по картам лояльности «Х5 Клуба».

За развитие парка развлечений и прохождение всех уровней игры пользователи примут участие в розыгрыше призов.

Подробнее об условиях акции, сроках и порядке её проведения можно узнать на сайте. https://actions.5ka.ru/

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