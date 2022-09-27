Благодаря прокурорам сироте из Татарстана предоставили квартиру

В прокуратуру обратилась 19-летняя жительница Тюлячинского района: как выяснилось, в 2010 году она осталась без попечения родителей, а в 2019 – ее включили в список лиц, которые подлежат обеспечению жильем из специализированного жилого фонда. Однако положенное жилье ей так и не предоставили, девушка была вынуждена жить у родственников.

Надзорное ведомство потребовало у Министерства образования РТ предоставить сироте квартиру. Благодаря вмешательству прокуроров, сироте выделили однокомнатную квартиру в ЖК «Салават купере» в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.