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Ру Тат
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Происшествия
27 сентября 2022  15:36
Павел Климчак

Благодаря прокурорам сироте из Татарстана предоставили квартиру

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В прокуратуру обратилась 19-летняя жительница Тюлячинского района: как выяснилось, в 2010 году она осталась без попечения родителей, а в 2019 – ее включили в список лиц, которые подлежат обеспечению жильем из специализированного жилого фонда. Однако положенное жилье ей так и не предоставили, девушка была вынуждена жить у родственников.

Надзорное ведомство потребовало у Министерства образования РТ предоставить сироте квартиру. Благодаря вмешательству прокуроров, сироте выделили однокомнатную квартиру в ЖК «Салават купере» в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #жилье сиротам
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